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Билл Мюррей снимется в комедии от режиссёра «Зависнуть в Палм-Спрингс»

Билл Мюррей снимется в комедии от режиссёра «Зависнуть в Палм-Спрингс»
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По данным издания Deadline, Билл Мюррей, известный по «Дню сурка» и «Охотникам за привидениями», и Кристен Уиг («Палм-Рояль») сыграют главные роли в комедии под названием Epiphany.

Сюжет расскажет про Фэйворит Айв, богатую наследницу, которая в одночасье теряет всё своё состояние. Героиня вынуждена отправиться на поиски богатого мужа, чтобы расплатиться с кредиторами и сохранить крышу над головой. Так, женщина знакомится с эксцентричным миллиардером и гением математики Озом Беллом, которому так же необходимы её энергия и спонтанность, как ей — его деньги.

Режиссёром ленты выступил Макс Барбаков, снявший комедию «Зависнуть в Палм-Спрингс». Даты выхода у картины пока нет.

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