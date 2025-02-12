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Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол сыграет в хорроре «Ночной дом» по бестселлеру Ю Несбё

Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол сыграет в хорроре «Ночной дом» по бестселлеру Ю Несбё
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По данным издания Variety, Аарон Пол и Джейкоб Тремблей снимутся в остросюжетном хорроре «Ночной дом», который снимут по мотивам бестселлера Ю Несбё.

Сюжет ленты расскажет, как после смерти родителей старшеклассника Ричарда отправляют жить к родственникам в отдалённый городок Баллантайн. Однажды во время невинной шутки по телефону в телефонной будке Ричард с ужасом видит, как его одноклассника засасывает в трубку и тот бесследно исчезает. Полиция подозревает Ричарда, и никто не верит его рассказу, кроме Карен — такой же одинокой девочки-подростка.

Постановкой займётся Йеспер Гансландт («Шальные деньги»). Он же написал сценарий в соавторстве с Несбё. Съёмки запланированы на лето и будут проходить в основном в Испании.

Даты выхода у фильма пока нет.

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