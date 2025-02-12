Disney свернула некоторые инициативы по развитию инклюзивности в своих проектах

По данным издания The Hollywood Reporter, Disney сворачивает некоторые инициативы в области политики разнообразия, равенства и инклюзивности, которые компания так активно продвигала в последние годы. Всё дело в возвращении Дональда Трампа на пост президента США.

Трамп резко выступает против подобных инициатив и продвижения инклюзивности. В своей последней заявке, поданной регулирующим органам, гигант индустрии развлечений убрал упоминания об инициативе «Переосмысление будущего», которая была запущена в 2021 году с целью привлечь внимание к общественным меньшинствам.

Disney стала не первой компанией, которая начала отказываться полностью или частично от принципов DEI. Ранее часть программ на основе правил инклюзивности и разнообразия закрыла Amazon.