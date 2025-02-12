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Серверы EA Sports FC 25, EA Sports FC 24 и FIFA 23 недоступны 12 февраля — когда онлайн заработает

Серверы EA Sports FC 25, FC 24 и FIFA 23 ушли на профилактику
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12 февраля Electronic Arts начала внеплановую профилактику своих серверов в EA Sports FC 25 и EA Sports FC 24. На протяжении четырёх часов — с 10:00 по 14:00 мск — в вышеуказанных играх не будут работать сетевые режимы, включая Ultimate Team, «Сезоны» и другие онлайн-составляющие футбольных симуляторов на всех платформах.

Позже разработчики отметили, что профилактика также затронет и FIFA 23 — последнюю «Фифу» от Electronic Arts. Это значит, что в том числе в ней нельзя будет играть в сетевые режимы и пользоваться онлайн-функциями футсима.

Профилактика в EA Sports FC 25 и прошлых частях серии должна завершиться уже скоро — в 14:00 мск. После этого пользователи вновь смогут зайти в Ultimate Team и другие сетевые режимы.

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