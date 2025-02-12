Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма «Мстители: Судный день» стартуют уже в марте — СМИ

Съёмки фильма «Мстители: Судный день» стартуют уже в марте — СМИ
Комментарии

Как сообщает издание The Wrap, компания Marvel вовсю готовится к съёмкам фильма «Мстители: Судный день». Студия приступит к производству уже в марте в Великобритании — режиссёрами выступят братья Руссо, постановщики «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал».

Главным злодеем ленты выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, которому будут противостоять актуальные Мстители. В их состав точно войдут члены Фантастической четвёрки, Громовержцев и некоторые другие супергерои, включая Соколиного глаза в исполнении Джереми Реннера.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.

Материалы по теме
Кто такой Доктор Дум: новый главный злодей фильмов Marvel и новых «Мстителей»
Кто такой Доктор Дум: новый главный злодей фильмов Marvel и новых «Мстителей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android