Съёмки фильма «Мстители: Судный день» стартуют уже в марте — СМИ

Как сообщает издание The Wrap, компания Marvel вовсю готовится к съёмкам фильма «Мстители: Судный день». Студия приступит к производству уже в марте в Великобритании — режиссёрами выступят братья Руссо, постановщики «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал».

Главным злодеем ленты выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, которому будут противостоять актуальные Мстители. В их состав точно войдут члены Фантастической четвёрки, Громовержцев и некоторые другие супергерои, включая Соколиного глаза в исполнении Джереми Реннера.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.