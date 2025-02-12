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Режиссёр «Ручной клади» снимет триллер о выживании в духе «Не дыши»

Режиссёр «Ручной клади» снимет триллер о выживании в духе «Не дыши»
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По информации издания Deadline, Жауме Кольет-Серра, снявший фильм «Ручная кладь», который стал очень популярным на Netflix, работает над новой лентой. Это будет картина под названием Play Dead. Проект представляет собой триллер, который описывают как смесь «Не дыши» в сочетании с «1917».

Подробности сюжета фильма держатся в секрете. Сценарий написали Питер Стэнли-Уорд и Натали Конвей. Детали истории должны раскрыть позже. Нет информации и про актёрский состав.

Фильм «Ручная кладь» с Тэроном Эджертоном в главной роли стал самым популярным кинорелизом на Netflix за 2024 год. Лента получила массу тёплых отзывов от зрителей.

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