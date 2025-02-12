Появился первый кадр сериала Last Samurai Standing о самураях в духе «Игры в кальмара»

Netflix опубликовал первый кадр сериала Last Samurai Standing. Он расскажет о самурайских играх на выживание, главным призом в которых станут миллиарды йен. Создатели проекта называют его смесью «Игры в кальмара» и «Сёгуна».

В центре истории окажутся 300 самураев, собравшихся в храме Тэнрюдзи в Киото. Они столкнутся с тем, что почувствуют себя обычными людьми, которые борются за огромную награду. В сериале снялся Дзюнъити Окада, который играет главную роль. Ещё он выступил продюсером и хореографом боевых сцен.

Премьера шоу состоится в ноябре, но точную дату и других членов актёрского состава пока не называют.