Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился первый кадр сериала Last Samurai Standing о самураях в духе «Игры в кальмара»

Появился первый кадр сериала Last Samurai Standing о самураях в духе «Игры в кальмара»
Комментарии

Netflix опубликовал первый кадр сериала Last Samurai Standing. Он расскажет о самурайских играх на выживание, главным призом в которых станут миллиарды йен. Создатели проекта называют его смесью «Игры в кальмара» и «Сёгуна».

В центре истории окажутся 300 самураев, собравшихся в храме Тэнрюдзи в Киото. Они столкнутся с тем, что почувствуют себя обычными людьми, которые борются за огромную награду. В сериале снялся Дзюнъити Окада, который играет главную роль. Ещё он выступил продюсером и хореографом боевых сцен.

Премьера шоу состоится в ноябре, но точную дату и других членов актёрского состава пока не называют.

Фото: Netflix

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android