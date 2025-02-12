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Продажи хоррора Alan Wake 2 превысили 2 млн копий — игра окупилась

Продажи хоррора Alan Wake 2 превысили 2 млн копий — игра окупилась
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Финская студия Remedy поделилась успехами хоррора Alan Wake 2. Игра разошлась тиражом в 2 млн копий и начала приносить прибыль своим создателям.

Таким образом, чтобы выйти на окупаемость, игре потребовалось чуть больше года — игра вышла 27 октября 2023-го на ПК (в Epic Games Store), PS5 и Xbox Series с субтитрами на русском языке. Проект рассказывает историю писателя Алана Уэйка, который пытается выбраться из мистической Тёмной обители с помощью агента ФБР по имени Сага Андерсон.

Сейчас Remedy разрабатывает сразу три проекта: ремейк дилогии Max Payne, Control 2 и сетевой шутер FBC: Firebreak, который выйдет уже в 2025 году. У остальных игр пока нет даты выхода.

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