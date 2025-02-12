Вышел трейлер российской мелодрамы «Мужчина и женщина» — премьера 13 марта

Кинокомпания «Каро Премьер» представила трейлер фильма «Мужчина и женщина». Премьера мелодрамы состоится уже 13 марта во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Каро Премьер. Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Лента рассказывает пронзительные истории про мужчин и женщин, которые связали свою жизнь – кто-то на годы, кто-то на час, кто-то на пять минут. Истории из жизни, звучащие дома на кухне, в купе с незнакомцами, в такси, или оставшиеся в записной книжке как воспоминание, потому что если чувства настоящие, искренние – то это навсегда.

Главные роли в фильме сыграли Павел Деревянко («Первый номер»), Ирина Пегова («Моё собачье дело»), Степан Девонин («Мир! Дружба! Жвачка!»), Анна Котова («Лёд 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).