Утёк дизайн смартфона Samsung Galaxy A56 за месяц до выхода

Авторитетный инсайдер Эван Бласс раньше времени показал дизайн Samsung Galaxy A56 — нового среднебюджетного смартфона южнокорейской компании. Устройство поступит в продажу в марте и выступит прямым конкурентом iPhone SE 4 и новым гаджетом в линейке Google Pixel 9a.

Так, Galaxy A56 будет продаваться в четырёх цветах: серебряном, розовом, чёрном и зелёном. Смартфон получит большой AMOLED-дисплей с закруглёнными краями и тройную основную камеру.

Дизайн Samsung Galaxy A56 спереди Фото: Evleaks

Дизайн Samsung Galaxy A56 сзади Фото: Evleaks

Ожидается, что гаджет будет работать на базе процессора Exynos 1580 с батареей 5000 мАч. Остальные характеристики станут известны после анонса, который должен состояться в ближайшие недели.