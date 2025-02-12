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Утёк дизайн смартфона Samsung Galaxy A56 за месяц до выхода

Утёк дизайн смартфона Samsung Galaxy A56 за месяц до выхода
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Авторитетный инсайдер Эван Бласс раньше времени показал дизайн Samsung Galaxy A56 — нового среднебюджетного смартфона южнокорейской компании. Устройство поступит в продажу в марте и выступит прямым конкурентом iPhone SE 4 и новым гаджетом в линейке Google Pixel 9a.

Так, Galaxy A56 будет продаваться в четырёх цветах: серебряном, розовом, чёрном и зелёном. Смартфон получит большой AMOLED-дисплей с закруглёнными краями и тройную основную камеру.

Дизайн Samsung Galaxy A56 спереди

Дизайн Samsung Galaxy A56 спереди

Фото: Evleaks

Дизайн Samsung Galaxy A56 сзади

Дизайн Samsung Galaxy A56 сзади

Фото: Evleaks

Ожидается, что гаджет будет работать на базе процессора Exynos 1580 с батареей 5000 мАч. Остальные характеристики станут известны после анонса, который должен состояться в ближайшие недели.

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