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Производство фильма «Голодные игры: Рассвет в день Жатвы» стартует в апреле

Производство фильма «Голодные игры: Рассвет в день Жатвы» стартует в апреле
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Американский режиссёр Фрэнсис Лоуренс поделился деталями нового фильма по франшизе «Голодные игры». Будущая картина с подзаголовком «Рассвет в день Жатвы» выйдет в прокат 20 ноября 2026 года, а работа над ней начнётся в апреле.

Уже весной студия Lionsgate начнёт подготовку к производству, а съёмки начнутся летом-осенью. События ленты развернутся за 24 года до событий оригинальной трилогии, главным героем выступит Хеймитч Эбернети. Во франшизе эту роль ранее исполнял Вуди Харрельсон — кто сыграет молодую версию персонажа, неизвестно.

Как объяснил Лоуренс, оригинальная книга Сьюзен Коллинз выйдет 18 марта. Сперва авторы ознакомятся с романом, пообщаются с создателем вселенной и только после этого начнут искать актёров на главные роли.

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