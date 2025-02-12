Изменился курс рубля в Steam — цены в магазине снизились

В ночь с 11 на 12 февраля компания Valve обновила курс доллара к рублю в онлайн-сервисе Steam. Информация об этом появилась на сайте steam-currency.

По данным источника, 12 февраля стоимость одного доллара в Steam снизилась до 96 рублей. Месяц назад это значение превышало 103 рубля.

В связи со снижением курса многие предметы в российском магазине Steam подешевели. К примеру, стоимость «аркан» в Dota 2 снизилась с 3700 рублей до 3400, а подписка Dota Plus на один месяц теперь стоит 385 рублей вместо 425.

Это же затронуло и Counter-Strike 2, где ключ для кейса можно приобрести за 240 рублей, в то время как раньше цена была равна 265.