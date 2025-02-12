Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Изменился курс рубля в Steam — цены в магазине снизились

Изменился курс рубля в Steam — цены в магазине снизились
Комментарии

В ночь с 11 на 12 февраля компания Valve обновила курс доллара к рублю в онлайн-сервисе Steam. Информация об этом появилась на сайте steam-currency.

По данным источника, 12 февраля стоимость одного доллара в Steam снизилась до 96 рублей. Месяц назад это значение превышало 103 рубля.

В связи со снижением курса многие предметы в российском магазине Steam подешевели. К примеру, стоимость «аркан» в Dota 2 снизилась с 3700 рублей до 3400, а подписка Dota Plus на один месяц теперь стоит 385 рублей вместо 425.

Это же затронуло и Counter-Strike 2, где ключ для кейса можно приобрести за 240 рублей, в то время как раньше цена была равна 265.

Материалы по теме
Kingdom Come Deliverance 2 вышла на первое место в топе продаж Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android