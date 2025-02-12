Драма «Мелочи жизни» с Киллианом Мёрфи выйдет в России 13 марта

Драматический фильм «Мелочи жизни» с Киллианом Мёрфи и Эмили Уотсон теперь выйдет в кинотеатрах России 13 марта. До этого премьера ленты в прокате должна была состояться 27-го числа.

«Мелочи жизни» расскажет историю ирландского угольщика, который узнаёт об ужасах, которые происходят в одном католическом приюте. Мужчина решает положить конец бесчинствам и помочь местным жителям с восстановлением справедливости.

Главные роли в фильме сыграли Киллиан Мёрфи и Эмили Уотсон («Чернобыль»). Лента стала фильмом открытия Берлинского кинофестиваля, где получила приз за лучшую женскую роль второго плана.

Русский постер