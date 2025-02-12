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Virtus.pro подписала женский состав по MLBB

Virtus.pro подписала женский состав по MLBB
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Киберспортивный клуб Virtus.pro представил женский состав по дисциплине Mobile Legends: Bang Bang. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

VP дебютирует на профессиональной сцене MLBB с женским ростером, куда вошли игроки из Индонезии и Вьетнама. CEO «медведей» Николай Петросян объяснил важность данного шага для клуба:

[...] Во-первых, мы хотим укрепить связь с нашими болельщиками в Юго-Восточной Азии, где MLBB пользуется огромной популярностью. Во-вторых, мы сумели собрать сильный ростер, перед которым стоят амбициозные задачи в рамках EWC 2025. Уверен, что игрокам по силам войти как минимум в топ-4 в Рияде.

Состав Virtus.pro Fe по MLBB:

  • Нонг DAISY Тхи Нгоц Ань;
  • Аниса Starsoyy Путри;
  • Ванг SAA Тхи Йен Нхи;
  • Фениса Feyy Хамида Меранти;
  • До KAO Тхи Хюен Транг;
  • Рахмад BULAT Фадилла (тренер).

В рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 состоится турнир для женских команд по игре MLBB.

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