Virtus.pro подписала женский состав по MLBB

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Киберспортивный клуб Virtus.pro представил женский состав по дисциплине Mobile Legends: Bang Bang. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

VP дебютирует на профессиональной сцене MLBB с женским ростером, куда вошли игроки из Индонезии и Вьетнама. CEO «медведей» Николай Петросян объяснил важность данного шага для клуба:

[...] Во-первых, мы хотим укрепить связь с нашими болельщиками в Юго-Восточной Азии, где MLBB пользуется огромной популярностью. Во-вторых, мы сумели собрать сильный ростер, перед которым стоят амбициозные задачи в рамках EWC 2025. Уверен, что игрокам по силам войти как минимум в топ-4 в Рияде.

Состав Virtus.pro Fe по MLBB:

Нонг DAISY Тхи Нгоц Ань;

Аниса Starsoyy Путри;

Ванг SAA Тхи Йен Нхи;

Фениса Feyy Хамида Меранти;

До KAO Тхи Хюен Транг;

Рахмад BULAT Фадилла (тренер).

В рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 состоится турнир для женских команд по игре MLBB.