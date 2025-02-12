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В «Мире кораблей» стартует событие «Троецарствие» с китайскими кораблями и командирами

В «Мире кораблей» стартует событие «Троецарствие» с китайскими кораблями и командирами
Аудио-версия:
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Разработчики морского экшена «Мир кораблей» представили обновление версии 25.2. Вместе с его выходом в игре стартует событие «Троецарствие» в азиатском стиле. В его рамках геймерами предстоит выбрать одну из сторон конфликта — царство У под предводительством Сунь Цюаня или царство Вэй под командованием Цао Цао.

Пользователи будут принимать участие в сражениях, выполнять боевые задачи, зарабатывать очки личного, прогресса и получать за это награды.

Видео доступно в VK-группе «Мир кораблей». Права на видео принадлежат Lesta Games.

Ко всему прочему, к тематическим прошлогодним кораблям добавятся ещё Xian Deng и Dou Jian, а также
элитный командир Zhang Liao с особой озвучкой. В игру вернутся и уже знакомые командиры в лице Cao Cao, Sun Quan и Liu Bei.

Больше подробностей можно узнать на официальном сайте «Мира кораблей».

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