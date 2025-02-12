Вышел трейлер драмы «Друг» с Биллом Мюрреем — премьера 28 марта

Вышел трейлер драматического фильма «Друг» с Биллом Мюрреем («День сурка») и Наоми Уоттс («Только ради любви»). В ролике показали центральных героев картины и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Bleecker Street. Права на видео принадлежат Bleecker Street.

История о любви, дружбе, горе и исцелении души и сердечных ран, о писательнице Айрис, которая берёт к себе немецкого дога по кличке Аполлон, принадлежавшего её покойному другу и наставнику Уолтеру. Неожиданно даже для самой себя героиня проникается к псу симпатией и заботой.

Также в актёрский состав вошли Констанс Ву, Энн Дауд, Нома Думезвени, Сара Пиджон, Феликс Солис, Оуэн Тиг, Карла Гуджино, Сара Баскин и другие. Режиссёрами выступили Скотт МакГихи и Дэвид Сигел.

Мировая премьера картины состоится 28 марта.