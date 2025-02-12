«Несмотрибельно»: зрители ругают мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин»

11 февраля в стриминговом сервисе Netflix вышел мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин». Лента основана на рассказе «Немного жертвенности» из «Меча Предназначения» и расскажет о князе Агловале, который влюбляется в сирену по имени Шъееназ. В этот момент люди начинают внезапно умирать около морских глубин — расследовать дело берётся Геральт из Ривии.

Зрители уже успели посмотреть анимационную картину и составить о ней мнение. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила рейтинг «свежести» 44%. По словам некоторых пользователей, Netflix до сих пор не понимает, о чём вообще «Ведьмак».

Что пишут зрители о мультфильме «Ведьмак: Сирены глубин»:

Они хоть что-то из исходного материала читали? Они даже глаза ему не смогли правильно нарисовать.

У вас есть вся история Ведьмака, с которой можно работать, и вы создали «Русалочку!?» Помимо разочарования, вы даже заставили Урсалу петь, пока она готовила зелье. Ужасно.

По сути, это кровавая версия «Русалочки», в которой рассказывается история любви человека и русалки.

Как фанат книг и игр я должен сказать, что Netflix до сих пор не понимает, о чём вообще «Ведьмак». Мультфильм стал очередным голливудским проектом с большим количеством боёв и очень малым количеством диалогов. Всё, что делало короткую историю такой эмоциональной в книге, здесь исчезло.