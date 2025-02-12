Стартуют закрытые квалификации к FISSURE Universe Ep.4 по «Доте» в Китае, Америке и Европе

13 февраля начинаются закрытые отборочные к топ-турниру FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2 в Западной Европе, Китае и Северной Америке.

В Европе восемь участников поборются за два слот на онлайн-чемпионате, в то время как в оставшихся регионах четыре коллектива разыграют по одному месту.

Участники закрытых квалификаций к FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»:

Западная Европа

Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;

Team Secret (Европа) — прямое приглашение;

Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;

OG (Европа) — прямое приглашение;

Zero Tenacity (Европа) — победитель открытых отборочных;

Night Pulse (Восточная Европа) — победитель открытых отборочных;

— победитель открытых отборочных; Yakult Brothers (Китай) — победитель открытых отборочных;

Team Mansaf (Ближний Восток) — победитель открытых отборочных.

Китай

Titan (Китай) — прямое приглашение;

Team Tidebound (Китай) — прямое приглашение;

The goal of all life is death (Китай) — победитель открытых отборочных;

Excel Esports (Китай) — победитель открытых отборочных.

Северная Америка

Wildcard (США) — прямое приглашение;

White Ice (Россия) — победитель открытых отборочных;

— победитель открытых отборочных; Team leook223 (Китай) — победитель открытых отборочных;

Back to Lobby (Северная Америка) — победитель открытых отборочных.

Топ-турнир FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 22 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.