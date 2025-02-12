Стартуют закрытые квалификации к FISSURE Universe Ep.4 по «Доте» в Китае, Америке и Европе
13 февраля начинаются закрытые отборочные к топ-турниру FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2 в Западной Европе, Китае и Северной Америке.
В Европе восемь участников поборются за два слот на онлайн-чемпионате, в то время как в оставшихся регионах четыре коллектива разыграют по одному месту.
Участники закрытых квалификаций к FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»:
Западная Европа
- Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;
- Team Secret (Европа) — прямое приглашение;
- Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;
- OG (Европа) — прямое приглашение;
- Zero Tenacity (Европа) — победитель открытых отборочных;
- Night Pulse (Восточная Европа) — победитель открытых отборочных;
- Yakult Brothers (Китай) — победитель открытых отборочных;
- Team Mansaf (Ближний Восток) — победитель открытых отборочных.
Китай
- Titan (Китай) — прямое приглашение;
- Team Tidebound (Китай) — прямое приглашение;
- The goal of all life is death (Китай) — победитель открытых отборочных;
- Excel Esports (Китай) — победитель открытых отборочных.
Северная Америка
- Wildcard (США) — прямое приглашение;
- White Ice (Россия) — победитель открытых отборочных;
- Team leook223 (Китай) — победитель открытых отборочных;
- Back to Lobby (Северная Америка) — победитель открытых отборочных.
Топ-турнир FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 22 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.
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