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Закрытые квалификации к FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2: Западная Европа, Китай, Северная Америка

Стартуют закрытые квалификации к FISSURE Universe Ep.4 по «Доте» в Китае, Америке и Европе
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13 февраля начинаются закрытые отборочные к топ-турниру FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2 в Западной Европе, Китае и Северной Америке.

В Европе восемь участников поборются за два слот на онлайн-чемпионате, в то время как в оставшихся регионах четыре коллектива разыграют по одному месту.

Участники закрытых квалификаций к FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»:

Западная Европа

  • Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;
  • Team Secret (Европа) — прямое приглашение;
  • Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;
  • OG (Европа) — прямое приглашение;
  • Zero Tenacity (Европа) — победитель открытых отборочных;
  • Night Pulse (Восточная Европа) — победитель открытых отборочных;
  • Yakult Brothers (Китай) — победитель открытых отборочных;
  • Team Mansaf (Ближний Восток) — победитель открытых отборочных.

Китай

  • Titan (Китай) — прямое приглашение;
  • Team Tidebound (Китай) — прямое приглашение;
  • The goal of all life is death (Китай) — победитель открытых отборочных;
  • Excel Esports (Китай) — победитель открытых отборочных.

Северная Америка

  • Wildcard (США) — прямое приглашение;
  • White Ice (Россия) — победитель открытых отборочных;
  • Team leook223 (Китай) — победитель открытых отборочных;
  • Back to Lobby (Северная Америка) — победитель открытых отборочных.

Топ-турнир FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 22 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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