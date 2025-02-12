Кооперативная Elden Ring: Nightreign выйдет 30 мая — новый трейлер

Компания Bandai Namco опубликовала новый трейлер Elden Ring: Nightreign — кооперативного экшена по вселенной Elden Ring. Из ролика стало известно, что релиз проекта состоится 30 мая на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Elden Ring: Nightreign представляет собой кооперативную игру для трёх человек, где геймерам нужно сражаться с врагами и пытаться пережить три дня, после чего они встретятся с главным боссом локации.

Ранее геймдиректор проекта Джунья Ишизаки подтвердил, что в Nightreign появятся противники из прошлых игр студии. Это будет объяснено по сюжету: события игры развернутся в извращённой версии Замогилья, куда могут попасть существа из самых разных вселенных.