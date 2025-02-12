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Опубликованы персональные постеры фильма «Дожить до рассвета» по игре Until Dawn

Опубликованы персональные постеры фильма «Дожить до рассвета» по игре Until Dawn
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Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала персональные постеры фильма «Дожить до рассвета» по игре Until Dawn. На них изображены центральные герои ленты, включая различных монстров.

Картина расскажет новую историю про двух сестёр — Кловер и Мелани. Героини застряли в смертельной петле, из которой они должны успеть вырваться до рассвета.

Режиссёром картины выступил Дэвид Ф. Сандберг, наиболее известный по работе над фильмом «Шазам!». В фильме сыграют Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Адлон и другие. Роль доктора Хилла вновь исполнит Петер Стормаре, который воплотил героя в оригинальной игре.

Премьера ленты «Дожить до рассвета» состоится в мировом прокате 25 апреля.

Персональные постеры

Фото: Sony Pictures Entertainment

Фото: Sony Pictures Entertainment

Фото: Sony Pictures Entertainment

Фото: Sony Pictures Entertainment

Фото: Sony Pictures Entertainment

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