9Pandas перевела игрока по Dota 2 в запас за несколько дней до начала топ-турнира

Российская 9Pandas сообщила об изменениях в активном составе по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.
Как сообщается в анонсе, мидер ростера Даниил erase Иванов был переведён в запас команды и выставлен на трансфер. Пока неизвестно, кто займёт позицию Эрейза. В закрытых отборочных к топ-турниру PGL Wallachia S4 «панды» выступали с Андреем Serenada Кушнарёвым.
Состав 9Pandas по Dota 2:
- Алик V-Tune Воробей;
- Андрей Serenada Кушнарёв (замена);
- Владислав laise Лайс;
- Михаил Lupsione Лапочкин;
- Алексей Solo Березин;
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
Ранее 9Pandas отобралась на престижный турнир DreamLeague Season 25, который начнётся 16 февраля. На текущий момент в составе команды на Liquipedia заявлен erase, но будет ли он выступать в рамках соревнования, неизвестно.