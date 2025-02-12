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9Pandas перевела игрока по Dota 2 в запас за несколько дней до начала топ-турнира

9Pandas перевела игрока по Dota 2 в запас за несколько дней до начала топ-турнира
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Российская 9Pandas сообщила об изменениях в активном составе по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, мидер ростера Даниил erase Иванов был переведён в запас команды и выставлен на трансфер. Пока неизвестно, кто займёт позицию Эрейза. В закрытых отборочных к топ-турниру PGL Wallachia S4 «панды» выступали с Андреем Serenada Кушнарёвым.

Состав 9Pandas по Dota 2:

  • Алик V-Tune Воробей;
  • Андрей Serenada Кушнарёв (замена);
  • Владислав laise Лайс;
  • Михаил Lupsione Лапочкин;
  • Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Ранее 9Pandas отобралась на престижный турнир DreamLeague Season 25, который начнётся 16 февраля. На текущий момент в составе команды на Liquipedia заявлен erase, но будет ли он выступать в рамках соревнования, неизвестно.

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