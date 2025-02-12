«День Шакала» стал самым успешным драматическим сериалом сервиса Peacock

Как сообщают журналисты издания Deadline, «День Шакала» стал самым просматриваемым оригинальным драматическим сериалом на сервисе Peacock. Подобного звания шоу достигло спустя 75 дней после премьеры.

Ко всему прочему, проект показал самый крупный запуск нового сериала на Sky. Точные цифры не раскрываются, однако ранее сообщалось, что только на Sky первый эпизод шоу посмотрели 4,6 млн зрителей за 28 дней. Сериал получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей.

«День Шакала» выступает экранизацией одноимённого романа писателя Фредерика Форсайта. Согласно синопсису, действие разворачивается в наши дни. Бьянка, сотрудница спецслужб, пытается выяснить личность снайпера по прозвищу Шакал.