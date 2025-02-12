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Энтони Старр против президента США — в трейлере боевика «Большая двадцатка»

Энтони Старр против президента США — в трейлере боевика «Большая двадцатка»
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Вышел дебютный трейлер боевика «Большая двадцатка» с Энтони Старром (Хоумлендер из «Пацанов»). В ролике показали несколько экшен-сцен, центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Согласно синопсису, Даниэлла Саттон, глава Соединённых Штатов, вместе со своей семьёй едет в Кейптаун на встречу лидеров 20 государств с наиболее развитой экономикой. Но саммит неожиданно атакуют террористы, которые берут в заложники всех, кроме президента США. Именно она, будучи отставным военным, решает спасти пленных.

Также в актёрский состав вошли Рамон Родригес, Виола Дэвис, Элизабет Марвел, Анджела Сарафян, Кларк Грегг, Энтони Андерсон, Марсаи Мартин, Дуглас Ходж, Али Сулиман и другие. Кресло режиссёра заняла Патрисия Ригген («Чудеса с небес»).

Премьера боевика в стриминговом сервисе Amazon Prime состоится 10 апреля.

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