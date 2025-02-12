Apple разрешила делиться покупками в App Store между аккаунтами

Компания Apple опубликовала на официальном сайте новый пост. Из него стало известно, что теперь владельцы iPhone и iPad с последними версиями операционной системы могут делиться покупками в App Store между аккаунтами.

Данная функция заработала во всём мире, кроме стран Евросоюза, Великобритании и Индии.

Теперь вы можете переносить приложения, музыку и другой контент, купленный на вторичной учётной записи Apple, на основную учётную запись. Вторичный аккаунт может быть учётной записью, которая используется только для покупок.

Apple обращает внимание, что оба аккаунта должны быть одного региона. А ещё учётная запись, которая делится контентом, обязана иметь хотя бы одну покупку, но не раньше, чем 15 дней назад.