Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple разрешила делиться покупками в App Store между аккаунтами

Apple разрешила делиться покупками в App Store между аккаунтами
Комментарии

Компания Apple опубликовала на официальном сайте новый пост. Из него стало известно, что теперь владельцы iPhone и iPad с последними версиями операционной системы могут делиться покупками в App Store между аккаунтами.

Данная функция заработала во всём мире, кроме стран Евросоюза, Великобритании и Индии.

Теперь вы можете переносить приложения, музыку и другой контент, купленный на вторичной учётной записи Apple, на основную учётную запись. Вторичный аккаунт может быть учётной записью, которая используется только для покупок.

Apple обращает внимание, что оба аккаунта должны быть одного региона. А ещё учётная запись, которая делится контентом, обязана иметь хотя бы одну покупку, но не раньше, чем 15 дней назад.

Материалы по теме
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android