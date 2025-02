Авторы новых «Героев меча и магии» представили фракцию Рой

Разработчики новых «Героев меча и магии» из студии Unfrozen продолжают знакомить геймеров с представленными в игре фракциями. Новый пост в блоге Steam авторы посвятили в юнитам и героям Роя.

Фото: Ubisoft

Изначально команда хотела добавить расу Инферно, но не смогла из-за противоречия лору — первые демоны появились в Энроте через сотни лет после событий Olden Era. Поэтому коллектив начал поиск идей для другой фракции, которая не противоречила бы истории мира.

Так и появился Рой — фракция демонических насекомых, которые получают различные бонусы, действуя большими группами. Игровой процесс за данную расу ориентирован на то, чтобы геймеры создавали однородную армию. Также представители Роя могут приспосабливаться к противнику: способности одних существ зависят от уровня вражеского юнита.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоится во втором квартале 2025 года в раннем доступе на платформе Steam.