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Days Gone о выживании в зомби-апокалипсисе получит ремастер — он выйдет 23 апреля на PS5

Days Gone о выживании в зомби-апокалипсисе получит ремастер — он выйдет 23 апреля на PS5
Аудио-версия:
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Ночью Sony провела новый выпуск State of Play, на котором анонсировала ремастер Days Gone. Обновлённая версия выйдет на PS5, на ПК её не выпустят. Вместо этого версия для компьютеров получит новый контент в виде платного дополнения The Broken Road.

Трейлер ремастера

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Обновлённую версию подтянут графически, добавят фишки геймпада DualSense, новые режимы прохождения и многое другое. Апгрейд с версии для PS4 до PS5 составит $ 10.

Days Gone вышла на PS4 в 2019 году, а в 2021-м её выпустили на ПК. Игру приняли смешанно из-за её технических проблем и других моментов (в основном геймплейных). Несмотря на это, многие хорошо отзывались о сюжете и увлекательных сражениях с зомби. Сиквел Days Gone вряд ли когда-нибудь выйдет из-за плохих продаж первой части.

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