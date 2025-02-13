В PS Plus добавят Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё десять игр
Sony объявила о пополнении PS Plus в тарифах Extra и Deluxe (Premium). Уже 18 февраля в подписке появятся Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девять различных игр, в том числе и классических. Среди них есть оригинальные Armored Core и Patapon 3.
Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2025 года
- Star Wars Jedi: Survivor;
- TopSpin 2K25;
- Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1;
- SaGa Frontier Remastered;
- Somerville;
- Tin Hearts;
- Mordhau.
Фото: Sony
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2025 года
- Patapon 3;
- Dropship: United Peace Force;
- Armored Core 1-3.
Как вам подборка расширенных тарифов PS Plus на текущий месяц? Рассказывайте!
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