Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PS Plus добавят Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё десять игр

В PS Plus добавят Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё десять игр
Комментарии

Sony объявила о пополнении PS Plus в тарифах Extra и Deluxe (Premium). Уже 18 февраля в подписке появятся Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девять различных игр, в том числе и классических. Среди них есть оригинальные Armored Core и Patapon 3.

Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2025 года

  • Star Wars Jedi: Survivor;
  • TopSpin 2K25;
  • Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1;
  • SaGa Frontier Remastered;
  • Somerville;
  • Tin Hearts;
  • Mordhau.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2025 года

  • Patapon 3;
  • Dropship: United Peace Force;
  • Armored Core 1-3.

Как вам подборка расширенных тарифов PS Plus на текущий месяц? Рассказывайте!

Материалы по теме
Страшные хорроры в Roblox — 19 лучших ужастиков
Страшные хорроры в Roblox — 19 лучших ужастиков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android