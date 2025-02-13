В PS Plus добавят Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё десять игр

Sony объявила о пополнении PS Plus в тарифах Extra и Deluxe (Premium). Уже 18 февраля в подписке появятся Star Wars Jedi: Survivor, Somerville и ещё девять различных игр, в том числе и классических. Среди них есть оригинальные Armored Core и Patapon 3.

Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2025 года

Star Wars Jedi: Survivor;

TopSpin 2K25;

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1;

SaGa Frontier Remastered;

Somerville;

Tin Hearts;

Mordhau.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2025 года

Patapon 3;

Dropship: United Peace Force;

Armored Core 1-3.

Как вам подборка расширенных тарифов PS Plus на текущий месяц? Рассказывайте!