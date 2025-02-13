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Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сыграет в фильме про то, как он сам охотится на оборотней

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сыграет в фильме про то, как он сам охотится на оборотней
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По данным Variety, актёр Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба Блэка в «Сумерках», исполнит главную роль в сериале про охотника на оборотней. Он получил название «Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней».

Сюжет расскажет о том, как после съёмок в «Сумерках» Лотнер исчез из поля зрения фанатов. Поклонники строили догадки, выдвигали теории, но правда оказалась ещё более безумной, чем вымысел. Тейлор не просто отдыхал от съёмок. Он готовился к своему настоящему призванию. Актёр попадает в тайное общество охотников на оборотней и начинает вести двойную жизнь: днём пытаться восстановить славу в Голливуде, а ночью сражаться с нечистью.

Шоураннером выступает Дэйзи Гарднер, работавшая над отдельными сериями «Блудливой Калифорнии» и «Студии 30». Режиссёрами станут Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

Даты премьеры пока нет.

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