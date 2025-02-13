В Overwatch 2 большие изменения — вернут лутбоксы из первой части, добавят перки героям

Blizzard провела трансляцию, на которой рассказала о масштабных изменениях, касающихся Overwatch 2. Компания, как и обещала, действительно удивила, хотя о некоторых апдейтах геймеры догадывались.

Помимо нового героя, который поразил геймеров меньше всего, есть кое-то поинтереснее. В шутер вернут лутбоксы, введут новый режим и изменят многое другое.

Что изменится в Overwatch 2?

Авторы вернут лутбоксы! Да-да, те самые контейнеры с предметами прямиком из первой части. Во второй части их можно будет получать бесплатно за выполнение испытаний (как ежедневных, так и еженедельных) и за покупку боевого пропуска.

Контейнеры будут делиться на два типа: обычные и премиальные. Шанс выбить легендарный облик с премиальных лутбоксов 100%-ный, а чтобы получить такой предмет из обычного контейнера, нужно открыть их не менее 20 штук. Для получения эпического предмета — не менее пяти обычных штук.

Фото: Blizzard

Фото: Blizzard

Появится новая система прокачки перков персонажей. У каждого героя появится возможность прямо во время матча улучшить свои навыки. К примеру, если импульс у Фары отталкивал врагов, то с улучшением он, наоборот, будет стягивать всех в одну точку на короткое время.

Фото: Blizzard

Новым ближайшим героем станет Фрейя, это персонаж атаки. Судя по всему, она будет орудовать арбалетом. Тестировать героя начнут в конце 15 сезона, а выпустят его в 16-м.

Фото: Blizzard

Новый большой режим «Стадион» с возможностью включить вид от третьего лица. Суть режима в том, чтобы зарабатывать валюту, которую можно потратить на новые механики для своего героя. Например, Жнец сможет летать, а Ангел — зачаровать союзника, чтобы он автоматически возрождался после смерти.

Говоря о совсем поздней поддержке: в игре появятся карты «Атлантическая Аркология» и «Токио», но их не стоит ждать раньше 19-го сезона.

Фото: Blizzard

Фото: Blizzard

Добавят режим 6v6, который был в первой Overwatch. Во второй части авторы изменили формулу сражений на 5v5.

Лутбоксы, режим 6v6, новые облики и тестирование Фрейи: всё это появится в 15-м сезоне, который стартует 18 февраля. Полноценное добавление нового персонажа, а также режим «Стадион» с возможностью включить вид от третьего лица появятся с 16-м сезоном.