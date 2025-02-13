Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джош Бролин, Маргарет Куолли и Гай Пирс сыграют в новом фильме Ридли Скотта

Джош Бролин, Маргарет Куолли и Гай Пирс сыграют в новом фильме Ридли Скотта
Комментарии

По данным издания Deadline, Джош Бролин, Маргарет Куолли и Гай Пирс присоединились к актёрскому составу нового фильма Ридли Скотта под названием The Dog Stars. Это будет экранизация одноимённой книги писателя Питера Хеллера.

Роман рассказывает о лётчике Хиге, который выживает в США после пандемии, поразившей человечество. На своём небольшом самолёте герой отправляется лишь на короткие вылазки, чтобы экономить топливо, но однажды он неожиданно слышит сигнал от другого человека и решает выдвинуться в большое путешествие.

Вместе с Бролином, Куолли и Пирсом в ленте сыграет Пол Мескал. Съёмки экранизации The Dog Stars стартуют весной 2025 года. Даты премьеры пока нет.

Материалы по теме
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android