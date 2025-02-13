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Алмазный меч и драка с крипером: вышел свежий тизер фильма «Minecraft в кино»

Алмазный меч и драка с крипером: вышел свежий тизер фильма «Minecraft в кино»
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала свежий тизер-трейлер фильма «Minecraft в кино». В нём показали много свежих кадров с главными героями и узнаваемыми элементами культовой песочницы.

События «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»).

Премьера экранизации кубического мира состоится 4 апреля 2025 года.

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