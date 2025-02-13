Появились первые подробности пятого сезона «Настоящего детектива»

Издание Deadline поделилось деталями пятого сезона сериала «Настоящий детектив». Действие следующего сезона развернётся в Нью-Йорке в бухте Джамейка. Съёмки нового сезона начнутся в ближайшие месяцы, кастинг находится на предварительной стадии.

Действие происходит в Нью-Йорке, в бухте Джамейка. Наш сеттинг будет немного другой, но такой же мощный.

Если верить инсайдерам, новый сезон покажет абсолютно новых героев. В их число войдут двое мужчин и женщина. Кто сыграет ключевые роли, пока не уточняется.

Пятый сезон шоу выйдет в 2027 году. В данный момент идёт активная работа над сценарием, который пишет Исса Лопес, шоураннер четвёртого сезона. Ранее Лопес говорила, что события в четвёртом и пятом сезонах будут так или иначе связаны.