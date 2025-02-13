Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Итан Хоук и Рассел Кроу сыграют в историческом фильме The Weight

Итан Хоук и Рассел Кроу сыграют в историческом фильме The Weight
Комментарии

По данным The Hollywood Reporter, Итан Хоук и Рассел Кроу получили главные роли в историческом фильме The Weight. Актёры впервые поработают вместе.

Действие картины развернётся в Орегоне в 1933 году. Сюжет расскажет про Сэмюэля Мёрфи, который после смерти жены попадает в трудовой лагерь, управляемый Клэнки, беспринципным надзирателем. Мёрфи хочет сбежать и вернуть себе опеку над дочерью Пенни, но оказывается втянутым в опасную схему контрабанды золота Клэнки.

Съемки должны начаться в Баварии этим летом. Режиссёром выступит Падрик МакКинли. Производством займутся компании Fields Entertainment, Under The Influence и Filmproduktion в сотрудничестве с Construction Film. Даты премьеры пока нет.

Материалы по теме
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android