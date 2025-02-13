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Третий сезон «Эйфории» может стать для сериала последним

Третий сезон «Эйфории» может стать для сериала последним
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На прошлой неделе наконец-то начались съёмки долгожданного третьего сезона популярной драмы от HBO «Эйфория».

Глава отдела драмы HBO Франческа Орси заявила, что третий сезон вполне мог стать для сериала последним, хотя этот вопрос ещё обсуждается.

Мы говорили об этом. Пока до конца ничего сказать не можем, но не исключено, что это конец.

В третьем сезоне Зендея возвращается к роли Ру Беннет, Ника Кинг — к роли Лесли Беннет, Эрик Дейн — к роли Кэла Джейкобса, Джейкоб Элорди вновь сыграет Нейта Джейкобса, а Сидни Суини воплотит образ Кэсси Ховард.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу и другие актёры.

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