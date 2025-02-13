Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым вышел в кинотеатрах России

13 февраля в России состоялась премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Ленту о самом знаменитом российском поэте уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

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«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

Главную роль в картине исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов («Анора»), Пушкина во времена его юности в лицее сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актер Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»).