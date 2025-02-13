Третий сезон «Дома дракона» выйдет в 2026 году

Глава драматического отдела холдинга HBO Франческа Орси поделилась новыми данными о сериале «Дом дракона». Как рассказала топ-менеджер, авторы шоу уже работают над третьим сезоном шоу, съёмки должны стартовать в ближайшие недели.

Орси также подтвердила теории фанатов, что третий сезон начнётся с масштабной Битвы при Глотке, одного из самых эпичных сражений во вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина.

Я очень взволнована. Думаю, зрители удивятся, когда мы начнём третий сезон «Дома дракона» с эпичной морской битвы.

Третий сезон «Дома дракона» сейчас запланирован на 2026 год. Судя по всему, HBO традиционно метит в летний период — именно в июне и августе запускались предыдущие два сезона.