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Сериал Дом дракона, 3-й сезон — дата выхода, когда выйдет

Третий сезон «Дома дракона» выйдет в 2026 году
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Глава драматического отдела холдинга HBO Франческа Орси поделилась новыми данными о сериале «Дом дракона». Как рассказала топ-менеджер, авторы шоу уже работают над третьим сезоном шоу, съёмки должны стартовать в ближайшие недели.

Орси также подтвердила теории фанатов, что третий сезон начнётся с масштабной Битвы при Глотке, одного из самых эпичных сражений во вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина.

Я очень взволнована. Думаю, зрители удивятся, когда мы начнём третий сезон «Дома дракона» с эпичной морской битвы.

Третий сезон «Дома дракона» сейчас запланирован на 2026 год. Судя по всему, HBO традиционно метит в летний период — именно в июне и августе запускались предыдущие два сезона.

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