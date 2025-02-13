«Поднятие уровня в одиночку» поставило новый рекорд популярности для аниме в России

Аниме «Поднятие уровня в одиночку» установило новый рекорд популярности среди японской анимации в России. По данным «Кинопоиска», с 3 по 9 февраля 2025 года мультсериал получил 398 баллов интереса зрителей на различных платформах — от поисковиков до просмотра отрывков и пересказов серий на YouTube и других платформах.

Благодаря столь высокому результату аниме обошло другие популярные аниме в России, такие как «Синяя тюрьма: Блю Лок» (361 балл), «Человек-бензопила» (249 баллов), «Атака титанов» (240 баллов) и «Магическая битва» (172 балла). Резкий рост интереса к «Поднятию уровня в одиночку» связан со стартом второго сезона шоу, который запустился 4 января 2025 года и завершится в конце марта.

«Поднятие уровня в одиночку» — одно из самых популярных аниме в мире за последние годы. События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Сюжет второго сезона продолжает историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу.