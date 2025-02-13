В кинотеатрах России вышла фантастика «ON и Она» с Юлией Пересильд

13 февраля в России состоялась премьера фильма «ON и Она». Фантастическую мелодраму с Юлией Пересильд уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно в VK-паблике «Кинокомпания «КарроПрокат»». Права на видео принадлежат «Инфинити Контент».

Ксения — амбициозный разработчик, переживающий трудный период после неудачной презентации своего проекта. Чтобы восстановить силы и найти вдохновение, она решает провести отпуск в доме на побережье океана, который оснащён передовым искусственным интеллектом по имени Маркус. Однако идиллия быстро оборачивается кошмаром — на следующий день Ксения обнаруживает, что не может покинуть дом.

Режиссёром проекта выступил Евгений Корчагин («Говорит Земля!»). Вместе с Юлией Пересильд в ленте также снялись Алексей Широчкин («Привет, это я»), Игорь Чернявый («Оффлайн») и Владимир Стеклов («Нулевой пациент»).