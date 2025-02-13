Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В кинотеатрах России вышла фантастика «ON и Она» с Юлией Пересильд

В кинотеатрах России вышла фантастика «ON и Она» с Юлией Пересильд
Аудио-версия:
Комментарии

13 февраля в России состоялась премьера фильма «ON и Она». Фантастическую мелодраму с Юлией Пересильд уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно в VK-паблике «Кинокомпания «КарроПрокат»». Права на видео принадлежат «Инфинити Контент».

Ксения — амбициозный разработчик, переживающий трудный период после неудачной презентации своего проекта. Чтобы восстановить силы и найти вдохновение, она решает провести отпуск в доме на побережье океана, который оснащён передовым искусственным интеллектом по имени Маркус. Однако идиллия быстро оборачивается кошмаром — на следующий день Ксения обнаруживает, что не может покинуть дом.

Режиссёром проекта выступил Евгений Корчагин («Говорит Земля!»). Вместе с Юлией Пересильд в ленте также снялись Алексей Широчкин («Привет, это я»), Игорь Чернявый («Оффлайн») и Владимир Стеклов («Нулевой пациент»).

Материалы по теме
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android