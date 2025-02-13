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Режиссёр фильма «Годзилла: Минус один» работает над продолжением с большим бюджетом

Режиссёр фильма «Годзилла: Минус один» работает над продолжением с большим бюджетом
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Японский режиссёр Такаси Ямадзаки поделился деталями нового фильма про Годзиллу — знаменитого гигантского ящера. Создатель оскароносной ленты «Годзилла: Минус один» подтвердил, что уже пишет сценарий для новой картины по культовой вселенной, однако не стал раскрывать детали производства.

Ямадзаки отметил, что студия Toho выделила ему бо́льший бюджет, чем был у первой ленты, которую сняли всего за $ 15 млн. Это произошло благодаря гигантскому успеху ленты «Годзилла: Минус один», которая собрала в прокате около $ 113 млн, выиграла «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и получила высокие оценки от зрителей и критиков.

У нового фильма про Годзиллу пока нет даже примерной даты выхода. Тем временем студия Universal уже работает над картиной «Годзилла против Конга» — премьера состоится 26 марта 2027 года.

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