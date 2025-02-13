Вышел первый отрывок из фантастики «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

Компания Warner Bros. опубликовала первый отрывок из научно-фантастического фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном. В ролике главному герою ленты выжигают на лице клеймо раскалённой арматурой.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Также в актёрский состав вошли Марк Руффало, Тони Коллетт, Наоми Аки, Стивен Ян, Анамария Вартоломеи, Энгус Имри, Томас Тургус, Пэтси Ферран, Дэниэл Хеншэлл и другие. Кресло режиссёра занял оскароносный Пон Джун-хо («Паразиты»).

Мировая премьера ленты состоится 7 марта.