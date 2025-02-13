Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы как никогда близки»: Фрэнсис Лоуренс — о съёмках фильма «Константин 2» с Киану Ривзом

«Мы как никогда близки»: Фрэнсис Лоуренс — о съёмках фильма «Константин 2» с Киану Ривзом
Комментарии

Фрэнсис Лоуренс, режиссёр фильма «Константин 2» с Киану Ривзом, пообщался с журналистами издания Collider. В ходе разговора постановщик заявил, что он с командой находится в шаге от начала съёмок продолжения ленты.

Я скажу, что мы как никогда близки к тому, чтобы начать съёмки продолжения, и это здорово.

Также Лоуренс поделился, что работает над чем-то «действительно крутым». Ещё он отметил, что Киану Ривз и продюсер Акива Голдсман «очень, очень взволнованы этим».

Напомним, Акива Голдсман известен по «Играм разума», «Нокдауну», «Коду да Винчи» и другим популярным лентам. Сейчас у фильма с Киану Ривзом нет даже примерной даты премьеры: судя по всему, «Константин 2» выйдет не раньше 2026 года.

Материалы по теме
От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки
От сериала «Подслушано в Рыбинске» не оторваться: обзор новинки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android