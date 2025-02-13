Вышли последние серии шестого сезона сериала «Кобра Кай» — постер

13 феврлая состоялась премьера последних серий шестого сезона сериала «Кобра Кай». В честь данного события авторы шоу опубликовали новый постер, на котором изображены центральные герои проекта. История длилась с 2018 года.

Сериал «Кобра Кай» основан на фильме «Парень-каратист» 1984 года. Шоу рассказывает о школе карате под названием «Кобра Кай», которую открыл некогда успешный спортсмен Джонни Лоуренс, ныне опустившийся и перебивающийся случайными заработками.

Главные роли в сериале играют Ральф Маччио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья и Джейкоб Бертран, а исполнительным продюсером выступает Уилл Смит.

Постер