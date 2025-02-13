В России введут маркировку звонков для защиты от мошенников
Как сообщают журналисты издания ТАСС, правительство РФ подготовило поправки в законодательство для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. По словам Михаила Мишустина, одна из них предполагает обязательное добавление маркировки для идентификации звонков.
Она будет отображать входящему абоненту, от кого ему поступает звонок: от организаций или с международного виртуального номера.
Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают — от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона.
Когда поправки вступят в силу — пока неизвестно.
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