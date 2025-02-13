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В России введут маркировку звонков для защиты от мошенников

В России введут маркировку звонков для защиты от мошенников
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Как сообщают журналисты издания ТАСС, правительство РФ подготовило поправки в законодательство для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. По словам Михаила Мишустина, одна из них предполагает обязательное добавление маркировки для идентификации звонков.

Она будет отображать входящему абоненту, от кого ему поступает звонок: от организаций или с международного виртуального номера.

Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают — от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона.

Когда поправки вступят в силу — пока неизвестно.

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