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Вышел новый трейлер хоррора «Дожить до рассвета» по игре Until Dawn — выход 25 апреля

Вышел новый трейлер хоррора «Дожить до рассвета» по игре Until Dawn — выход 25 апреля
Аудио-версия:
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Компания Sony Pictures представила новый трейлер фильма ужасов «Дожить до рассвета» — экранизации хоррора Until Dawn для консолей PlayStation. Премьера ленты на основе знаменитой видеоигры состоится уже 25 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Картина расскажет историю про двух сестёр — Кловер и Мелани. Героини застряли в смертельной временной петле, из которой они должны успеть вырваться до рассвета живыми.

В фильме сыграют Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Адлон и другие. Роль доктора Хилла вновь исполнит Петер Стормаре, который воплотил героя в оригинальной игре. Режиссёром картины выступил Дэвид Ф. Сандберг, наиболее известный по работе над фильмом «Шазам!».

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Опубликованы персональные постеры фильма «Дожить до рассвета» по игре Until Dawn
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