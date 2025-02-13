Сериал «Властелин колец: Кольца власти» продлили на третий сезон

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, компания Amazon продлила сериал «Властелин колец: Кольца власти» на третий сезон. Отмечается, что съёмки продолжения стартуют уже весной.

В новом сезоне авторы покажут, как Саурон приступает к созданию легендарного Кольца Всевластия. Больше подробностей пока не раскрывается.

Второй сезон сериала по «Властелину колец» стартовал 29 августа 2024 года и во многом был посвящён становлению Саурона — одного из самых главных антагонистов вселенной Джона Толкина. Продолжение получило схожие с первым сезоном рейтинги: зрители оценивали эпизоды на уровне 7 баллов из 10.

Сроки и дата премьеры третьего сезона пока не раскрываются.