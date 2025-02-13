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Триллер «Кипер» от автора «Собирателя душ» выйдет в России 23 октября

Триллер «Кипер» от автора «Собирателя душ» выйдет в России 23 октября
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Триллер «Кипер» (Keeper) от автора «Собирателя душ» Осгуда Перкинса выйдет в кинотеатрах России 23 октября. Прокатчиком ленты в стране выступит кинокомпания «Атмосфера кино».

Согласно синопсису, пара отправляется в дальнюю хижину для романтического уединённого отдыха. Когда Малкольм внезапно уезжает в город, Лиз остаётся одна и узнаёт тревожные секреты, которые хранит хижина. Другие детали истории пока не раскрываются.

Главные роли в будущей картине исполнили Татьяна Маслани («Женщина-халк», «Тёмное дитя») и Россиф Сазерленд («Кинг», «Царство»). Съёмки триллера завершились в июле 2024 года.

В мировом прокате фильм выйдет 3 октября.

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