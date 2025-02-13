Вышел трейлер боевика «Расплата 2» с Беном Аффлеком — премеьра 25 апреля

Кинокомпания Amazon MGM Studios опубликовала первый трейлер боевика «Расплата 2» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом. Также авторы поделились первым постером грядущей картины.

В ролике показали пару экшен-сцен, центральных героев истории и сюжетную завязку продолжения.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Кристиан Вульф помогает агенту казначейства Мэрибет Медине (Синтия Аддай-Робинсон) расследовать убийство. Для этого ему приходится сотрудничать с братом Брэкстоном. Кресло режиссёра занял Гэвин О’Коннор, снявший первую часть.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 25 апреля.

Постер