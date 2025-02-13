Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сорвиголова и Кингпин — на персональных постерах сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Сорвиголова и Кингпин — на персональных постерах сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
Комментарии

Компания Disney опубликовала персональные постеры сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». На них оказались изображены сам Сорвиголова и его заклятый враг Кингпин.

«Рождённый заново» по темпу отличается от шоу Netflix. По словам Дарио, в проекте компании было слишком много фрагментов, в которых персонажи разговаривали друг с другом и «жаловались на свою судьбу». В «Рождённом заново» куда больше экшен-сцен.

К главной роли вернётся Чарли Кокс. С ним в шоу снялись Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал и другие.

Премьера шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» состоится 4 марта в стриминговом сервисе Disney+.

Новые постеры

Фото: Disney

Фото: Disney

Материалы по теме
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android