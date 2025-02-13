Сорвиголова и Кингпин — на персональных постерах сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Компания Disney опубликовала персональные постеры сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». На них оказались изображены сам Сорвиголова и его заклятый враг Кингпин.
«Рождённый заново» по темпу отличается от шоу Netflix. По словам Дарио, в проекте компании было слишком много фрагментов, в которых персонажи разговаривали друг с другом и «жаловались на свою судьбу». В «Рождённом заново» куда больше экшен-сцен.
К главной роли вернётся Чарли Кокс. С ним в шоу снялись Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал и другие.
Премьера шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» состоится 4 марта в стриминговом сервисе Disney+.
Новые постеры
Фото: Disney
Фото: Disney