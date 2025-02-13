Вышел первый тизер второго сезона сериала Twisted Metal с Энтони Маки

Компания Sony Pictures Television опубликовала первый тизер второго сезона сериала Twisted Metal с Энтони Маки. В ролике показали центральных героев шоу, сюжетную завязку продолжения и ряд экшен-сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Television. Права на видео принадлежат Sony Pictures Television.

Напомним, сериал Twisted Metal рассказывает о курьере по имени Джон Доу, которому нужно доставить посылку на своём автомобиле по постапокалиптическим США. Однажды ему предлагают доставить груз из очень опасного места за большую плату — в квартиру в относительно безопасном городе. Детали сюжета второго сезона неизвестны.

Премьера второго сезона Twisted Metal состоится летом в стриминговом сервисе Peacock. Точная дата пока не раскрывается.