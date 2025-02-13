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Вышел трейлер мюзикла O'Dessa со звездой «Очень странные дела» Сэди Синк

Вышел трейлер мюзикла O'Dessa со звездой «Очень странные дела» Сэди Синк
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Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала первый трейлер мюзикла O'Dessa с Сэди Синк («Очень странные дела») в главной роли. В ролике показали невероятно красочный мир ленты и центральных героев.

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Действия картины развернутся в постапокалиптическом будущем. Девушка с фермы отправляется на поиски фамильных драгоценностей. Останавливаясь в странном городе, она встречает свою любовь, душу которого спасёт только сила музыки.

Также в актёрский состав вошли Мюррэй Бартлетт, Келвин Харрисон мл., Марк Бун мл., Реджина Холл, Бри Элрод
Поки Лафарж, Ивона Томек и другие. Кресло режиссёра занял Джереми Джаспер.

Премьера мюзикла O'Dessa состоится 13 марта в стриминговом сервисе Hulu.

Постер

Фото: Searchlight Pictures

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